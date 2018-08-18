AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu.18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:56
AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.
İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:
Emine Zeybek
Fatma Aksal
Gökçe Özdoğan Enç
Harun Karaca
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat
Markar Esayan
Mehmet Özhaseki
Metin Yavuz
Osman Nuri Gülaçar
Tuğba Işık Ercan
Vildan Polat
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenoğlu
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