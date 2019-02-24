AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı. CHP’nin adayı Engin Altay 120, HDP’nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti’nin adayı Filiz ise 35 oyda kaldı. IHAAW132520-SIY/24-02-2019- AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı.

IHAAW132520-SIY/24-02-2019- AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı. CHP’nin adayı Engin Altay 120, HDP’nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti’nin adayı Filiz ise 35 oyda kaldı.24.02.2019 13:25:20TSINNNN

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