AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı. CHP’nin adayı Engin Altay 120, HDP’nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti’nin adayı Filiz ise 35 oyda kaldı.
IHAAW132520-SIY/24-02-2019- AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı.24 Şubat 2019 Pazar 13:30
IHAAW132520-SIY/24-02-2019- AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı. CHP’nin adayı Engin Altay 120, HDP’nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti’nin adayı Filiz ise 35 oyda kaldı.24.02.2019 13:25:20TSINNNN
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