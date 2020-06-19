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Siyaset

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu iddiası

AK Parti'nin Meclis Başkan Adayının Prof. Dr. Mustafa Şentop olduğu iddia edildi. Vugün öğle saatlerinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 02:12:00 -
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu iddiası

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı bugün öğle saatlerinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından açıklanması bekleniyor. Şentop'un aday gösterilmesinde Meclis başkanlığı yaptığı kısa süre içerisinde başarılı bir grafik izlemesinin ve MHP tarafından da ciddi anlamda kabul görmesinin önemli ölçüde rol oynadığı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşülecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gün içinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Binali Yıldırım'ın yerine gelmişti

Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığına, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olması ile seçilmişti.

Yıldırım aday olmadığını açıkladı

Binali Yıldırım, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamıştı. Aday gösterilmesi halinde nasıl hareket edeceği sorusuna Yıldırım, "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde." karşılığını vermişti.

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