'Ak Parti'nin şehitleri, CHP'nin hevalleri'

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü köşe yazısında 'PKK terörüne en çok kayıp veren parti şüphesiz AK Partidir' dedi. Yazısında Ak parti teşkilatlarında görev alan parti mensuplarını PKK'nın katledişini, siyasi uzantısı da olan HDP'nin de teröristlere sahip çıkışını irdeledi.

İşte o yazı:

PKK terörüne en çok kayıp veren parti şüphesiz AK Parti. Son beş yılda PKK'lı teröristlerin kimisini kaçırıp kimisini de evinde çocuklarının gözleri önünde katlettiği AK Partili üye ve yönetici sayısı 39. Tahir Güven de onlardan biriydi.

AK Parti Cizre İlçe Başkanı'nın kardeşiydi. Aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Ve dünkü bütçe görüşmeleri esnasında İçişleri Bakanı Soylu, katili açıkladı. Katil Mehmet Miraç Dinç'ti. Üstelik HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşinin evine saklanmış ve oradan arabayla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Soylu, katil Dinç'in HDP'li vekil Kaçmaz ile birlikte fotoğrafını da paylaştı. İşte bu parti ile yan yana duruyor CHP'liler. "Her evden HDP'ye bir oy" diyerek katil savunucularını Meclis'e soktukları yetmedi, bir de kol kanat geriyorlar. Siyasetin üzerindeki terör gölgesi gittikçe büyüyor.