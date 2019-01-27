AK Parti'nin oy pusulasındaki yeri 31 Mart 2019 yerel seçim

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Bir yandan YSK'nın seçim takvimi işlerken diğer yandan da partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. 2019 yerel seçimlere katılacak siyasi partiler seçmen oy pusulalarındaki yerleri için son dakika heyecanı yaşanıyor. Peki Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu mu? AK Parti oy pusulasındaki yeri? CHP'nin oy pusulasında hangi sırada yer aldı? MHP oy pusulası yeri ne oldu? İYİ Parti'nin oy pusulasında kaçıncı sırada yer aldı? YSK oy pusulası kura çekimi yapıldı mı?

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi 27 Ocak günü gerçekleşecek. YSK'nın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci işliyor. Seçim takvimine göre, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri 27 Ocak Pazar günü çekilecek kurayla belirlenecek. Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına verecek. Geçici aday listeleri 22 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart saat 18.00'de sona erecek.

Seçimlere hangi partiler girecek?

Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.