'AK Parti'nin oy oranı yüzde 30 değil' diyen anketçi son durumu paylaştı! MHP'nin dikkat çeken oy oranı

SONAR Arıştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, son günlerde ortaya atılan anket sonuçlarını değerlendirdi. Yüzde 30'luk oranın ham sonuç olduğunu ve bunun yayınlanmasını etik bulmadıklarını belirten Bayrakçı, "İktidarın son durumu yansıttığı rakamlar yüzde 30'lar değil, bazı yerlerde ufak tefek düşüşler var o kadar." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının devam ettiği bir dönemde sahada anket yapmanın zor olduğunu belirten Hakan Bayrakçı, dört - beş aydır Türkiye genelinde bir açıklama yayınlamadıklarını söyledi.

Bayrakçı, kamuoyunu meşgul eden anket tartışmaları ve anket şirketlerinin manüplasyon yaptığına dair iddiaların sorulması üzerine böyle bir şeyin alanında yıllardır çalışmış ve tanınmış şirketler için mümkün olmadığını, ihtimalini bile düşünmek istemediğini belirtti.

Ortada çok büyük bir yanlış var

Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın değerlendirmesinde yer alan 'manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan' anket sonuçlarıyla ilgili olarak kritik bir yanlış yapıldığını ifade etti. Bayrakçı, "İktidarın son durumunu yansıtan rakamlar yüzde otuz değil, biz de müstakil anketler yapıyoruz. Burada yanlış anlaşılma var. Bazıları kararsız oyları hesaplayıp yansıtıyor, bazıları yansıtmıyor. Kararsızları dağıtılmış halde görsek sonuç oluştururuz." diye konuştu.

"İktidarın durumu yüzde 30 değil"

Bazı yazar ve çizerlerin kararsızların dağıtılmamış halini verdiğini ve bunun ham anket bilgisi vermek ile eşdeğer olduğunu belirten Bayrakçı, "İktidarın son durumu yansıttığı rakamlar yüzde 30'lar değil, bazı yerlerde ufak tefek düşüşler var o kadar. İktidarın oyu 30'lara düştü tabirini anket sektörü bakımıdan çok sakıncalı buluyorum. Bu açıklamalar bizi sıkıntıya düşürür. Şimdi biz kararsızların dağıtılmamış halinin 23 olsa kararsızları dağıtırca 31-32 olsa 'aa!' deriz, ama kararsızların dağıtılmamış hali yüzde 30 diyorlar. Sonuçlar ham sonuç kararsızların dağıtılması lazım, bir de oran olarak dağıtılırsa ikinci bir sonuç çıkar." dedi.

"MHP'nin oyu kararsızlar dağıtıldığında yüzde 12'nin altına düşmez"

Bayrakçı, açıklanan oranlarda kararsız oyların bütün partilerin oy oranları ile birlikte dağılıma eklenmesi gerektiğini belirterek. "Kararsızların dağıtılmamış oranı bir de oran olarak dağıtılmış bir rakam vardır. Örnek verecek olursak MHP'yi ona bakarsanız 7-8 ama oy oranı kararsızlar ve görüş belirtmeyenler dağıtıldığında yüzde 12 'nin altına düşmez" diye sözlerine son verdi.