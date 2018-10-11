AK Parti’nin önerdiği ittifak formülü açıklandı

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, seçim ittifakına ilişkin, "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu." dedi.

Şentop, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında geldiği Antalya'da, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerle ilgili bir çalışma yapıldığını ancak henüz alt yapısının hazır olmadığını belirten Şentop, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini bildirdi.

"Bizim bir önerimiz oldu"

Şentop, "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu. Bir belediye başkanı üzerinde anlaşılırsa bunun şöyle bir faydası var. Bir parti seçime girmezse diyelim oy pusulasında da yer almıyor. Oy pusulaları her seçim bölgesinde ayrı ayrı basılıyor. Seçime katılan oy pusulasında yer alıyor, katılmayan ise yer almıyor." diye konuştu.

Ziyaret sonrası Serik Belediye Başkanı Çalık, Şentop'a Serik bıçağı ve Serik Belediyespor atkısı hediye etti.