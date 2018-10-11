0553 313 94 23

AK Parti’nin önerdiği ittifak formülü açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti'nin önerdiği seçim ittifakı formülünü açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:11
AK Parti’nin önerdiği ittifak formülü açıklandı

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, seçim ittifakına ilişkin, "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu." dedi.

Şentop, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında geldiği Antalya'da, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerle ilgili bir çalışma yapıldığını ancak henüz alt yapısının hazır olmadığını belirten Şentop, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini bildirdi.

"Bizim bir önerimiz oldu"

Şentop, "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu. Bir belediye başkanı üzerinde anlaşılırsa bunun şöyle bir faydası var. Bir parti seçime girmezse diyelim oy pusulasında da yer almıyor. Oy pusulaları her seçim bölgesinde ayrı ayrı basılıyor. Seçime katılan oy pusulasında yer alıyor, katılmayan ise yer almıyor." diye konuştu.

Ziyaret sonrası Serik Belediye Başkanı Çalık, Şentop'a Serik bıçağı ve Serik Belediyespor atkısı hediye etti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:11
  1. Antalya
  2. Avrasya Meclis Başkanları
  3. Ramazan Çalık
  4. TBMM
  5. Mustafa Şentop

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bakan Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    1. "Bakan Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    2. Akciğer kanseri hakkında merak edilenler
    3. Spor yorumcusundan Arda Turan'a sert..
    4. Trump'a büyük şok! 214 bine çıktı
    5. Temizlik işçilerinden alkışlanacak..
    6. Bebeklerde mikrobik sebeplerden..
    7. Müslüman ülkede idam cezası kaldırılıyor
    8. İmam hatipliler kurultayı başlıyor
    9. Başkan, FETÖ’nün taktiğini açıkladı:..
    10. AK Parti’nin önerdiği ittifak formülü..
    11. Sünnetin sağlık hikmeti
    12. DEAŞ'a para topluyorlardı! Yakalandılar
    13. Alkolün bilinmedik zararları
    14. Diyarbakır'da kan donduran cinayet!..
    15. Türk polisinin taktiğini duyan..
    16. ABD’den terör örgütü PKK’ya zırhlı..
    17. Üçüncü Havalimanı biletleri satışa..
    18. Dekorasyon ciddi bir konu
    19. Türk teknik adam konuştu: Fenerbahçe...
    20. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!