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Medya AK Parti'nin o hamleleri zoruna gitti! Rahmi Turan yine yalana sarıldı
Medya

AK Parti'nin o hamleleri zoruna gitti! Rahmi Turan yine yalana sarıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-03 12:33:00 -
AK Parti'nin o hamleleri zoruna gitti! Rahmi Turan yine yalana sarıldı

Muhalefetin amigoluğunu yapıp, bunun adına da "gazetecilik" diyen Rahmi Turan, hükümetin halka dokunan müjdeleri birbirini ardına vermesini hazmedemedi.

Muhalefetin amigoluğunu yapıp, bunun adına da "gazetecilik" diyen Rahmi Turan, hükümetin halka dokunan müjdeleri birbirini ardına vermesini hazmedemedi. 

İktidarın halktan koptuğunu ileri süren Turan, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İktidar halktan kopmuş durumda…

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, halkın sıkıntılarını görmekten çok uzak. (...)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böyle bir tabloda halkın mutlu olmasına imkân var mı?

“Bir toplum ne isterse, neyi hak etmişse o şekilde yönetilir. Yani lâyık olduğu idareye kavuşur” diyenler haklı mı, değil mi, göreceğiz. Çok değil on bir gün kaldı!"

 

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Yorumlar

a.d.

Oğlumun ... rahmi........
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