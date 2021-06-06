AK Parti'nin mega projelerini eleştiren CHP ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi!

Türkiye’yi yerli ve milli hamlelerle, dünyada övgüyle bahsedilen ülkeler arasına sokan AK Parti, her gün CHP'nin iftira ve hakaretlerine maruz kalıyor.

CHP'nin 'mega proje' hazımsızlığı

Mega projelerle Türkiye’yi şahlandıran AK Parti hükümetinin başarısını görmezden gelen CHP, eleştirisini çoğu zaman türlü yalan ve iftiralarla da ileri boyuta taşıyor.

İstanbul 3. havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi mega projelere imza atılmasının yanı sıra sanayideki başarılı İHA/SİHA hamleleri ve son olarak Fatih Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküp doğal gaz keşfi vatandaşlarda sevinç yaşatırken CHP yine hükümetin başarısını baltalamaya çalıştı.

Heykele alkış rezerv keşfine eleştiri

Son olarak CHP'li Bodrum Belediyesi'nin 'uzun uğraşlar sonucunda yapabildik' diyerek açtığı ve 'paralar bunlara harcanacak' dediği 'sünger heykeli' CHP tarafından takdir toplarken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği doğal gaz keşfi müjdesi yine CHP tarafından eleştirilmişti.

Yollara, köprülere, havaalanına karşı çıkan CHP, vatandaşa hizmete harcanan parayı 'israf' olarak görürken; heykellere harcanan parayı 'sanat' adı altında israf ederek işgüzarlık yapmaktan utanmıyor.

CHP'nin AK Parti hükümetine yönelik eleştirisini anlatan ve sosyal medyada paylaşılan yazı ise 'CHP ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi' dedirtti.