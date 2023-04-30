AK Parti'nin masasındaki son anketin sonucu! Millet İttifakı'na bir şok daha

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki oyunun en az yüzde 51 olduğunu belirtti. "İlk turda bitireceğiz" diyen Kurum, İstanbul ve Türkiye'deki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Öyle ki siyasetçiler her gün bir miting, program veya canlı yayınla vatandaşların karşısına çıkıyor.

Bu isimlerden biri de son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum oldu.

'İlk turda bitireceğiz'

Her gittiği bölgede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, Haber Global ekranlarında Mine Sarı'nın sunumuyla yayınlanan Müzakere programında önemli açıklamalarda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Kurum'a 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için AK Parti'nin ne kadar oy alacağı soruldu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun en az yüzde 51 olduğunu söyledi.

Seçimi ilk turda kazanacaklarını ifade eden Bakan Kurum, vatandaşların 14 Mayıs'ta iradesini bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağını belirtti.

Bakan Kurum konuya ilişkin, "Şu anda Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 51 ve üzeri görünüyor. İlk turda bitireceğiz. 14 Mayıs'ta milletimiz iradesini Cumhur İttifakı'ndan ve Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaktır." ifadelerini kullandı.