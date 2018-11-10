AK Parti'nin mahallî seçim stratejisi!

AK Parti yönetimi, 2019 Mart ayında yapılacak mahallî seçimler için aday belirleme süreci ile eş zamanlı olarak, belediyelerin uygulayacağı programların hazırlığını da sürdürüyor. Bunun için vatandaşla tek tek görüşülerek, 81 ilin öncelikleri belirlendi. Bu önceliklere göre hazırlanacak program takvime bağlanacak ve belediye başkanlarının bu takvime uymaları istenecek. AK Parti kaynakları, yerel seçimler öncesi açıklayacakları manifestonun hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiğini, strateji ekibinin bir yandan da her il için ayrı bir seçim beyannamesi hazırladığını dile getirdi.

HER İLE AYRI RAPOR

Yerel Yönetimler Başkanlığı bu kapsamda, 81 ilde vatandaşların öncelikli problemlerinin ne olduğu ve belediye başkanlarından beklentilerine yönelik bir rapor hazırladı. Vatandaşlarla tek tek görüşerek hazırlanan bu raporda, her ilin ayrı önceliği olduğu belirlendi. Ancak ortak talepler de 10 başlıkta sıralandı. İl bazında yapılan detaylı çalışmalara dayanılarak her il için ayrı öncelikler listesi hazırlanıyor. AK Parti kurmayları “Belirlediğimiz bu öncelikleri projelendirip bir takvime bağlayacağız. Projeler daha çok illerin trafik, su, kaldırım, elektrik, çöp gibi kentsel meselelerini çözmeye yönelik olacak. Vatandaşın en çok şikâyet ettiği ve çözümlenmesini istediği konu, listenin başına konulup projelendirilecek ve bunun ne kadar süre içinde yapılacağı konusunda vatandaşa söz verilecek” dedi.

GÜN GÜN TAKİP

Seçim öncesi, kamuoyuna deklare edilecek yerel yönetimlerle ilgili yol haritası, hükûmetin 100 günlük-200 günlük programına benzer bir sistemle hazırlanıyor. Programda yer alan projelerin belirlenen takvim içinde yerine getirilip getirilmediği, Genel Merkez’in gün gün takibinde olacak. Herhangi bir aksama olduğunda, parti yönetimi belediye başkanını uyaracak ve aksaklığın neden kaynaklandığını soracak.