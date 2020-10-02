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Siyaset AK Parti'nin kurucularından Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Zeki Ergezen vefat etti
Siyaset

AK Parti'nin kurucularından Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Zeki Ergezen vefat etti

AK Parti'nin kurucularından, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Zeki Ergezen, Ankara’da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:38:00 -
AK Parti'nin kurucularından Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Zeki Ergezen vefat etti

AK Parti’nin kurucularından, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Zeki Ergezen, Ankara’da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığına bağlıçoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. AK Parti iktidarının 58. ve 59. Hükümetlerinde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev alanErgezen, milletvekilliği ile başlayan siyaset hayatına Bayındırlık ve İskân Bakanı unvanıyla devam ederek uzun yıllar Türkiyesiyasetinde taraflı tarafsız birçok kesimin takdirini ve beğenisi kazanmıştı. 

Zeki Ergezen Kimdir?

Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu Zeki Ergezen, 2 Aralık 1949 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. Ergezen, Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

19, 20, 21 ve 22. Dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

İcraat adamı Zeki Ergezen

Bakanlığı döneminde birçok önemli icraata imza atan Ergezen, 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi doğrultusunda duble yol projesiyle Türkiye’nin karayollarında ki pek çok problemine çözüm oldu. Bolu Dağı Tüneli ve Geçiş Projesi ise Ergezen’in imzası bulunan diğer önemli icraatlar olarak öne çıktı. AK Parti iktidarının ilk iki kabinesinde görev alan Ergezen, Türkiye’ye hizmetleriyle tanınmış,taraflı tarafsız birçok kesim tarafından, cesur, kararlı ve çalışkan bir siyasetçi olarak tanımlanıyordu.

Zeki Ergezen, 2 Ekim 2020 tarihinde memleketi Bitlis Ahlat’ta ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

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