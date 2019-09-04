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AK Parti'nin kamp tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kamp, 4, 5 ve 6 Ekim'de Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:30
AK Parti'nin kamp tarihi belli oldu

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti'nin 29. Değerlendirme ve İstişare Kampı, 4, 5 ve 6 Ekim'de Kızılcahamam Eliz Otel'de gerçekleştirilecek. Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katılacak.

Erdoğan'ın 5 Ekim Cumartesi günü yapacağı açılış konuşması ve 6 Ekim Pazar günü yapacağı kapanış konuşması, basına açık olacak. Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak. Bu doğrultuda yerel yönetimlerin öncelikleri, teşkilata ve genel merkez yönetimine taze kan getirecek kongre süreci ile AK Parti'nin 2023 hedefleri ele alınacak.

Bakanlar sunum yapacak

Kampın diğer gündem başlıkları ise terörle mücadele, dış politika, ekonomik hedeflerde son durum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık performansı olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından birer sunum yapılacak. Genel istişare ve değerlendirmenin ardından da Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:30
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