  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'nin kamburu Arınç yine suyu bulandırma peşinde
Siyaset

AK Parti'nin kamburu Arınç yine suyu bulandırma peşinde

Yaptığı her açıklamayla muhalif medyaya malzeme veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine en iyi bildiği işe soyunup AK Parti'yi eleştirdi. Memleketi Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde konuşan Arınç, "Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” diyerek partisine kılçık attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 11:38:00 -
AK Parti'nin kamburu Arınç yine suyu bulandırma peşinde

Yaptığı her açıklamayla muhalif medyaya malzeme veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine en iyi bildiği işe soyunup AK Parti'yi eleştirdi. Memleketi Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde konuşan Arınç, "Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” diyerek partisine kılçık attı. Arınç, sorunların çözülmediği takdirde önümüzdeki seçimlerde partisinin başarılı olup olmayacağından emin olamadığını da söyledi. 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Soylu

Hala taltif ediliyor mu? Evet. Damarı fetölağımcılıktan içerde tutulabildi mi? Hayır. Oğlunu vekil, kendini istişare kurulu üyesi yaptılar mı? Evet. Gökçeği bunun yüzünden harcamadılar mı? Evet. Ötüyormuş da ne olmuş? Hayır yarın ne ile ödüllendirilecek diye merak ediyorum? Bu sefer terör ittifakı başkan adayı olur heralde

kibarcik

kardesım nıye bu fıtnecıyeı cagfırıyorsun yapotıklarıbellımıklrovbon u verme elıne bunamayabasladı nankörlük zırve yaopyor bunlarda sankı yol verın ceksın gırtsın veselam
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay