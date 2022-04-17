AK Parti'nin kamburu Arınç yine suyu bulandırma peşinde
Yaptığı her açıklamayla muhalif medyaya malzeme veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine en iyi bildiği işe soyunup AK Parti'yi eleştirdi. Memleketi Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde konuşan Arınç, "Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” diyerek partisine kılçık attı.
Yaptığı her açıklamayla muhalif medyaya malzeme veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine en iyi bildiği işe soyunup AK Parti'yi eleştirdi. Memleketi Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde konuşan Arınç, "Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” diyerek partisine kılçık attı. Arınç, sorunların çözülmediği takdirde önümüzdeki seçimlerde partisinin başarılı olup olmayacağından emin olamadığını da söyledi.