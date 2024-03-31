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Gündem AK Parti'nin İzmir'de seçimi kazandığı tek ilçe!
Gündem

AK Parti'nin İzmir'de seçimi kazandığı tek ilçe!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 23:24:00 -
AK Parti'nin İzmir'de seçimi kazandığı tek ilçe!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre İzmir'in Menemen ilçesinde AK Parti adayı Aydın Pehlivan seçimi kazandı. Aliağa'da MHP'li Serkan Acar kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sonuçlar gelmeye devam ediyor. İzmir'in Menemen ilçesinde AK Parti adayı Aydın Pehlivan seçimi kazandı.

Yüzde 48 oya ulaşan Aydın Pehlivan, İzmir'de seçimi kazanmayı başaran tek AK Parti ilçesi oldu. CHP adayı Deniz Karakurt ise oyların yüzde 38'ini alarak ikinci oldu.

İşte Menemen'de seçim sonuçları:

Aliağa'da MHP'li Serkan Acar kazandı

Cumhur İttifakı'nın İzmir'in Aliağa ilçesinde aday gösterdiği MHP'li Serkan Acar da kesin olmayan sonuçlara göre rakibinin 2,5 puan önünde seçimi kazandı.
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