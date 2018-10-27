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AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım mı?

Yerel seçimlere beş ay kala Hürriyet gazetesinden Hande Fırat, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım olduğunu ileri sürdü.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:06
AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım mı?

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat, AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, Ankara içinse AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi düşündüğünü yazdı. Fırat, "Salı sallanır" başlıklı yazısında şunları ifade etti:

"Ankara sözüdür. Meclis’te grup toplantıları salı günü yapılır ve gündemi sallar. Geçen salı gününü sallayan isim MHP Lideri Devlet Bahçeli idi. O andan itibaren de Cumhur İttifakı yerelde niye olmadı, bundan sonra ne olacak, başka işbirlikleri gündeme gelecek mi soruları Ankara’nın en önemli gündemi.

AK PARTİ’NİN YOL HARİTASI... EN FAZLA İKİ İSTİFA...

AK Parti, Bahçeli’nin 'Zoraki görüşmeler bitti' dediği gün harekete geçti. 23 Ekim Salı gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi karar alındı. En fazla iki milletvekili belediye başkanı adayı gösterilecek. Bu kontenjan sadece Ankara ve İstanbul için kullanılacak. Cumhurbaşkanı TBMM’deki aritmetik nedeniyle “İki kişi dışında vekil istifası olmayacak” dedi.

MHP İLE TANSİYON YÜKSELTİLMEYECEK

Milli ve manevi hassasiyetleri AK Parti’ye uyan, ama AK Partili olmayan bazı isimler de tercih edilebilecek. (İzmir’de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gibi) MHP ile tansiyon karşıdan bir hamle gelmedikçe yükseltilmeyecek. Yasa teklifi Meclis’e gönderilecek, geçerse geçecek, geçmezse kararname yöntemine başvurulacak.

İSTANBUL'DA YILDIRIM BİRİNCİ ÇIKIYOR

Gelelim AK Parti kulislerinde Ankara ve İstanbul için konuşulanlara... Edindiğim bilgiye göre İstanbul için ilk sırada Binali Yıldırım var. Üst düzey bir kaynağım “İstanbul’da Binali Yıldırım yoklamalarda birinci çıkıyor, diğer isimler kamuoyunda konuşulan isimler” dedi. Ankara için gündemdeki isim Mehmet Özhaseki. Süleyman Soylu’nun da ismi geçiyor."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:06
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