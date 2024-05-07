AK Parti’nin hayal kırıklığı yaşadığı yerel seçimler sonrası bomba anket! İşte dikkat çeken o oranlar

Mahmut Övür, Asal Araştırma'nın sorduğu; "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen cevaplarda yine AK Parti’nin ilk sırada çıktığına işaret etti. Övür, “Yerel seçimlerin büyük oranda iktidarlara uyarı seçimi olduğu unutuldu” ifadelerini kullandığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Yerel seçim sonrası CHP birinci parti çıkınca bazı mahfillerde neden erken seçim olmasın denilmeye başlandı. Yerel seçimlerin büyük oranda iktidarlara uyarı seçimi olduğu unutuldu. Oysa CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha ilk günden bu gerçeğe gördü ve sonuçları "iktidara sarı kart gösterildi" diye yorumladı. Doğru olan da buydu. Çünkü çok değil 10 ay önce halk kimi iktidarda görmek istediğini göstermişti.

Bu durum bugün de büyük oranda değişmemiş ki, Asal Araştırma'nın sorduğu; "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen cevaplarda yine AK Parti ilk sırada.

AK Parti: yüzde 28.8, Hiçbiri: yüzde 27.0, CHP: yüzde 25.2, MHP: yüzde 4.1, DEM Parti: yüzde 3.8 ve Yeniden Refah Partisi: yüzde 3.0…”

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