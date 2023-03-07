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Medya "AK Parti'nin ajanı"na ne oldu? Olay sözler
Medya

"AK Parti'nin ajanı"na ne oldu? Olay sözler

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, altılı masada yaşanan son krizin muhalefette büyük gedik açtığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 15:08:00 -
"AK Parti'nin ajanı"na ne oldu? Olay sözler

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, altılı masada yaşanan son krizin muhalefette büyük gedik açtığını belirtti.  

"Bundan sonra ne yapsalar 3 Şubat'tan öncesine dönemezler. Geniş seçmen kitleleri zaten 6'lı koalisyona güvenmiyordu. Şimdi hiçbir inandırıcılıkları kalmadı" diyen Barlas, özetle şunları kaydetti:

"Şimdi zannediyorlar ki biz kavga ederiz, birbirimizi itibarsızlaştırırız, ağzımıza geleni söyler masaları deviririz, sonra da bir şey olmamış gibi oturup hayatımıza devam ederiz. Millet de koyun gibi bize inanmaya devam eder ve seçimde odunu koysak seçtiririz. Bence büyü bozuldu. Bundan sonra ne yapsalar 3 Şubat'tan öncesine dönemezler. Geniş seçmen kitleleri zaten 6'lı koalisyona güvenmiyordu. Şimdi hiçbir inandırıcılıkları kalmadı. 3 gündür "Truva atı" ve "AK Parti'nin ajanı" dedikleri Meral Akşener'i yeniden masanın başköşesine oturttular. Ne diyelim, hayrını görsünler. Bu hamur daha çok su kaldırır. Önümüzde milletvekilliği, bakanlıklar ve bürokrasi pazarlıkları var. Bu masa daha çok devrilir." 

 
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