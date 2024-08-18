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Gündem AK Parti'nin acı günü! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından duyurdu
Gündem

AK Parti'nin acı günü! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-18 19:46:00 -
AK Parti'nin acı günü! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat haberini X hesabından paylaşan Erdoğan, "Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum." dedi.

AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti.

 

Tuncer'in vefat haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Tuncer'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum." dedi.

"Yol ve dava arkadaşımız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum.

 

Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum."

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