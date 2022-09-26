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Siyaset Ak Partili Yılmaz Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Ak Partili Yılmaz Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na gönderme

TBMM Ak Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 09:43:00 - 2022-09-26 09:45:37
Ak Partili Yılmaz Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na gönderme

YENİ AKİT  ANKARA

İzmir’de partisinin 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşmasında "Yanımda mısınız?” çağrısı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu’na ilşkin TBMM Ak Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tunç paylaşımında, “20 yıldır milletiyle dimdik yürüyen, dünya ülkelerinin dahi en çok görüşmek istediği, ‘çözerse Erdoğan çözer’ dediği, milletine hizmetten yorulmayan bir liderle; kendi yol arkadaşlarına bile güvenemeyen ‘yanımda mısınız?’ diyerek yoklama yapan aday adayı hiç kıyas kabul eder mi?”

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