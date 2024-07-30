AK Partililere nefret kustu… Biri hazımsız Gürsel Tekin’e maden suyu söylesin!

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Sokakta başıboş gezen, vatandaşlar için tehlike arz eden sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Yasanın sokaktaki köpekler için de yararlı olacağı açıkça belirtilirken istemezükçü zihniyet, ‘sahiplendirme’ yasasını kamuoyuna ‘katliam’ yasası olarak göstermeye çalışarak ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Gürsel Tekin, AK Partililere nefret kustu!

Geçtiğimiz aylarda CHP’den istifa eden Gürsel Tekin, CHP zihniyetini değiştiremedi. Sokak hayvanları yasasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı;

“AKP milletvekillerinin psikolojisi de araştırılmalı. Dünyada sokak hayvanlarına katliam yasası çıkartınca ve yolsuzlukları aklayınca mutlu olan başka insan grubu olduğunu sanmıyorum”



ÖNE ÇIKAN VİDEO