AK Partililerden Mustafa Tuna’ya sevgi seli

Taha Emre Özdemir Ankara

Melih Gökçek'in görevden alınmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına getirilen Mustafa Tuna, 2019 yerel seçimleri için aday gösterilmedi.

Tuna, AK Parti Ankara aday tanıtım toplantısında, partinin Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sonra kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Başkan vekili kürsüye çıktığında salonu dolduran partililer Tuna’ya sevgi gösterisinde bulundu. Kısa konuşması süresince 'büyük başkan' sloganları nedeni ile sık sık ara vermek durumunda kalan Başkan Tuna, partililerden birkaç dakika müsaade etmeleri konusunda ricada bulundu.

Mustafa Tuna konuşmasında, "Aday gösterilmeyen aday adayı arkadaşlarımdan partimiz ve davamız için daha çok çalışarak diğer kardeşlerimize örnek olmalarını istiyorum" ifadelerini kullanarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.