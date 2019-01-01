0553 313 94 23

AK Partililerden Mustafa Tuna’ya sevgi seli

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tuna, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Aday gösterilmeyen aday adayı arkadaşlarımdan partimiz ve davamız için daha çok çalışarak diğer kardeşlerimize örnek olmalarını istiyorum" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

01 Ocak 2019 Salı 22:42

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Melih Gökçek'in görevden alınmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına getirilen Mustafa Tuna, 2019 yerel seçimleri için aday gösterilmedi.

Tuna, AK Parti Ankara aday tanıtım toplantısında, partinin Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sonra kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Başkan vekili kürsüye çıktığında salonu dolduran partililer Tuna’ya sevgi gösterisinde bulundu. Kısa konuşması süresince 'büyük başkan' sloganları nedeni ile sık sık ara vermek durumunda kalan Başkan Tuna, partililerden birkaç dakika müsaade etmeleri konusunda ricada bulundu.

Mustafa Tuna konuşmasında, "Aday gösterilmeyen aday adayı arkadaşlarımdan partimiz ve davamız için daha çok çalışarak diğer kardeşlerimize örnek olmalarını istiyorum" ifadelerini kullanarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:42
  1. Ankara
  2. Mustafa Tuna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama
    1. Gomis'ten Galatasaraylıları..
    2. Kar maskeli soyguncu market çalışanını..
    3. Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri
    4. 'Kan ağlıyor' deyimi gerçek oldu! Tıp..
    5. Suudiler baskı yaptı! Netflix sansür..
    6. Tottenham ve Arsenal rahat kazandı
    7. AK Partililerden Mustafa Tuna’ya sevgi..
    8. Millet ittifakında derin çatlak!..
    9. Çocuğunuz şımarınca tepkiniz nasıl..
    10. İşte 2019 AKN'siz internet fiyatları!..
    11. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    12. Batı Akdeniz'de şiddetli yağmur hayatı..
    13. İsveç'te camiye silahlı saldırı!
    14. Almanya VJTF'nin komutasını devraldı
    15. Akıllı telefon fiyatları 2019'da..
    16. Antalya'da gasp iddiası
    17. Sudan'da 23 partiden Beşir'e "Geçiş..
    18. Sunucu Pelin Çift tesettüre girdi!
    19. Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a mesaj..
    20. Kimlik yenileme ücretleri2019
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi