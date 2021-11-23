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Siyaset AK Partili Zülfü Demirbağ: Önce vatan, ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz!
Siyaset

AK Partili Zülfü Demirbağ: Önce vatan, ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz!

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, millet için önceliğin vatan olduğunu, gerekirse ayda 2 kilo et yemek yerine yarım kilo yiyeceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:56:00 - 2021-11-23 14:05:06

Türkiye'nin gündeminde, döviz kurlarının yukarı yönlü hareketiyle birlikte temel yaşam ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları var.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın düzenlediği halkla buluşma toplantılarına katılan Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu millet için önemli olan önce vatandır"

Türkiye'yi Amerika'nın talimatı ile Suriye'ye çevirmeye çalışanlar olduğunu söyleyen Demirbağ, "Suriyelilerin gideceği bir yer var ama bizim gideceğimiz bir yer yok. Bir millet için önce önemli olan vatanıdır, haysiyetidir, şerefidir. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Bizim gideceğimiz bir yer yok, öncelikli olan vatandır." dedi.

"İki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz"

Vatandaşlara önerilerde de bulunan Demirbağ, aldıkları ürünleri daha az almalarını, turfanda almalarının sağlık açısından da iyi olmadığını belirterek, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız.

"Fırsatçılara fırsat vermeyelim"

Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacağız, 3 tane alırız 1 kilo alacağımıza.  Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, vicdansızlara bu fırsatı vermeyelim derim ben." diye konuştu.

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