AK Partili yetkiliden tepki: Erbakan Hoca’yı anarken kemiklerini sızlattınız
Muhalefet partilerinden CHP ve HDP'nin de Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katılmasına tepkiler dinmiyor.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Muhalefet partilerinden CHP ve HDP'nin de Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Erbakan Hocamıza yıllarca zulmeden zihniyetin arkasında saf tutar hale gediniz. Yazıklar olsun. Saadet Partisi Milletvekilleri de kendi programlarında CHP il Başkanının arkasında yer bulmuş kendine. Kirli ittifakınızla Erbakan Hocayı anarken kemiklerini sızlattınız” ifadelerini kullandı.