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Gündem AK Partili yetkiliden tepki: Erbakan Hoca’yı anarken kemiklerini sızlattınız
Gündem

AK Partili yetkiliden tepki: Erbakan Hoca’yı anarken kemiklerini sızlattınız

Muhalefet partilerinden CHP ve HDP'nin de Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katılmasına tepkiler dinmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 15:15:00 -
AK Partili yetkiliden tepki: Erbakan Hoca’yı anarken kemiklerini sızlattınız

 YENİ AKİT  ANKARA 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Muhalefet partilerinden CHP ve HDP'nin de Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğine katılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Erbakan Hocamıza yıllarca zulmeden zihniyetin arkasında saf tutar hale gediniz. Yazıklar olsun. Saadet Partisi Milletvekilleri de kendi programlarında CHP il Başkanının arkasında yer bulmuş kendine. Kirli ittifakınızla Erbakan Hocayı anarken kemiklerini sızlattınız” ifadelerini kullandı.

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