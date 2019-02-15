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AK Partili Yazıcı’dan 56 yıllık evli çifte ziyaret

AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Serkan Yazıcı, ‘Sevgililer Günü’ sebebiyle56 yıllık evli olan Ayşe ve Hüseyin Güngür çiftini evlerinde ziyaret ederek Sevgililer Günü’nü kutladı.

15 Şubat 2019 Cuma 19:31
AK Partili Yazıcı’dan 56 yıllık evli çifte ziyaret

AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Serkan Yazıcı, ‘Sevgililer Günü’ sebebiyle56 yıllık evli olan Ayşe ve Hüseyin Güngür çiftini evlerinde ziyaret ederek Sevgililer Günü’nü kutladı.


Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Sevgililer Günü’nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 56 yıldır evli olan Ayşe ve Hüseyin Güngür çiftini ziyaret eden Yazıcı, çiftin Sevgililer Günü’nü kutladı. Ziyaretten duydukları dile getiren Güngür çifti, Yazıcı’ya teşekkür etti. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ve partililerle birlikte Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesinde yer alan esnaf ve sivil toplum kurumlarını ziyaret eden Başkan Adayı Yazıcı, Marmaris Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan ve gazilerle bir araya geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra Pazaryerine de uğrayarak Pazar esnafı ve komşularıylahem alışveriş hem de sohbet eden Yazıcı, sohbet esnasında; “Etrafındaki olaylara kayıtsız kalmayan, duyarlı ve uyumayan bir şehir istiyoruz” dedi. Serkan Yazıcı, ziyaret programını KaradenizlilerKültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu toplantı ile sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:31
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