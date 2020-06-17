  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Partili vekiller, TCDD Genel Müdürü Uygun ile istişarelerde bulundu

.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:45:56 -
AK Partili vekiller, TCDD Genel Müdürü Uygun ile istişarelerde bulundu

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’u ziyaret ederek istişarelerde bulundu



Yapılan ziyarette AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük için gerçekleştirilecek olan projeleri ve çalışmaları değerlendirip, çözüm noktasında istişareler yaptı. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vekillere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı