  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap
Siyaset

AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisindeki tecavüz skandalına ses çıkarmamasını eleştiren AK Partili milletvekillerine tepki çeken cevaplar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:22:00 -
AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, aynı kafede çalıştığı kadına tecavüz ettiği için tutuklandı. 23 Kasım’da Kartal’daki İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran mağdur kadın, Umut Karagöz’ün kendisine şiddet uygulayarak tecavüz ettiğini belirtti.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bu skandallara sessiz kalmasına tepki göstererek, “Tecavüzden tutuklanan CHP Maltepe İlçe Bşk Yrd’nı protesto etmek isteyenlere Canan Kaftancıoğlu izin vermemiş. Her fırsatta Kadın Hakları konusunda ahkam kesenler, söz konusu kendi tecavüzcüleri olunca olayı örtbas etmeye çalışıyor” mesajını paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, “Ne mutlu ki partimizin Kadin konusundaki tavrı nettir. Anında gereğini yaparken bir yandan da mağdurun psikolojisini anlar, travmasını katlayarak artıracak işler yapmaz ve mağdurun haklı taleplerine olması gereken hassasiyeti göstererek daha fazla mağdur olmasına vesile olmaz. Kadın kimliğinizle bu süreçlerde en dikkat etmemiz gereken şeylerden birinin de mağduru daha fazla travmatize etmeyecek işlerden kaçınmak olacağınızı hissedeceğinizi düşündüğüm için yazıyorum. Kimi erkeklerin anlamakta zorlandığı bu hususu biz kadınlar anlayabiliriz ancak” açıklamasında bulundu. Kaftancıoğlu'nun bir mağdura tepkisel destek verilmesinin daha faydalı olacağını görmezden gelerek onu üzmemek için sessiz kaldığını ima etmesi ağızları açık bıraktı.

"Pişkinliğin bu kadarı"

AK Parti Milletvekili Serap Yaşar da Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun Fatma Aksal'a verdiği cevabı eleştiren Yaşar, “Kadın kimliğinizle’ akıl vereceğinize işinizi yapın ve suçluyu korumaktan vazgeçin. Pişkinliğin bu kadarı!” diye yazdı.

CHP’li Başkan Kaftancığlu ise şöyle yanıt verdi:

Adınızın önünde Av. ifadesi olduğu için sormak durumundayım. Yargıya teslim edilmiş ve yargı süreci devam eden failin korunduğuna dair nasıl bir hukuksal dayanağınız var? Twitinizin seviyesi ise partinizin yargıya, kadına ve siyasete yaklaşımının tipik örneği.. Üzüldüm adınıza:( "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

aynı şeyi chp li omayan biri yapsaydı aynı hassasiyeti gösterecekmiyidin. 
  • Yanıtla
ABD'li istihbarat yetkilisi en büyük tehdidi açıkladı! Süper asker için çalışıyorlar
Dünya

ABD'li istihbarat yetkilisi en büyük tehdidi açıkladı! Süper asker için çalışıyorlar

ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Çin'in en büyük tehdit olduğunu açıkladı. Ratcliffe AB..
Instagram hesabı ne kadar süre dondurulur?
Teknoloji

Instagram hesabı ne kadar süre dondurulur?

Instagram, günümüzün vazgeçilmez sosyal medya platformlarından bir tanesi olsa da birçok kişi çeşitli nedenlerden ötürü hesabını kapatmak is..
Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar
Dünya

Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar

ABD'de savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran tasarı son halini aldı. ABD Hava Kuvvetleri'nin gücünün 3 850 savaş uçağına ulaştırılmasın..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay