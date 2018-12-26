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AK Partili vekilden 'VAR' çıkışı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin,TBMM'de 'VAR' konulu basın toplantısı düzenledi. Esgin, "VAR, sistem olarak doğru ama uygulama olarak Bursaspor açısından tam bir felakete dönüşmüş durumda. Türkiye’de ortaya çıkan sorunun VAR hakemleri ile orta hakemler arasındaki iletişim sorunu ve karar almada sorumluluktan kaçma olarak değerlendirmekteyiz" dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:51
AK Partili vekilden 'VAR' çıkışı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "VAR, sistem olarak doğru ama uygulama olarak Bursaspor açısından tam bir felakete dönüşmüş durumda. Türkiye’de ortaya çıkan sorunun VAR hakemleri ile orta hakemler arasındaki iletişim sorunu ve karar almada sorumluluktan kaçma olarak değerlendirmekteyiz" dedi.

AK Parti’li Esgin, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, VAR sistemi hakkındaki görüşlerinin paylaştı.

"VAR kararı ile 24 gol iptal edildi"

Esgin, VAR sisteminin gol, penaltı, kırmızı kart ve ofsayt kararlarının doğru verilebilmesi için kullanılan bir sistem olduğunu söyleyerek, "Anadolu kulüplerinin bugüne kadar uğradığı haksızlıklar sebebiyle bile büyük ümitlerle desteklediğin VAR sistemi ligin ilk yarısının sona erdiği bu dönemde uygulamadaki ve iletişimdeki sorunlar nedeniyle ne yazık ki yeni mağduriyetlerin çıkmasına neden olmuştur. Bu sezon uyulamaya konulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) 17 haftada 98 karara etki etmiştir. VAR kararı ile 24 gol iptal edildi, 16 kırmızı, 23 sarı kart çıktı. 20 kez penaltıya hükmedildi, 7 penaltı kararı iptal edildi" ifadelerini kullandı.

"VAR sistemine karşı değiliz"

Bursaspor’un ligin ilk yarısında attığı beş golün iptal edildiğini ve bu konuda zirvede yer aldığını söyleyen Esgin, "En çok golü iptal edilen futbolcu ise 3 golü VAR nedeniyle sayılmayan Diafra Sakho’dur. Bursaspor’un VAR kararıyla iptal edilen golleri sırasıyla üçüncü haftada Konyaspor-Bursaspor maçında Stancu’nun golü, dördüncü haftada Çaykur Rizespor-Bursaspor maçında Sakho’nun golü, altıncı haftada Bursaspor-Başakşehir maçında yine Sakho’nun golü, sekizinci haftada Bursaspor-Ankaragücü maçında yine Sakho’nun golü. 17. haftada Bursaspor-Malatya spor maçında Latovlevici’nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Bursaspor-Ankaragücü maçında Lima’nın 90+2’de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bursaspor-Fenerbahçe maçında Bursaspor’un penaltısı VAR kararıyla iptal edildi. Yine aynı maçta Fenerbahçe’nin lehine penaltı verildi. Dördüncü hafta Bursaspor-Beşiktaş maçında Babel’in attığı ofsayt golü VAR itirazlarına rağmen geçerli sayıldı. Sonuç olarak 21 puanla 11. sırada olan Bursaspor VAR sistemi olmasaydı, +9 puanla, ligin üçüncü sırasında yer almış ve şampiyonluk mücadelesi veren takım olacaktı. Bursaspor kamuoyuna göre, sıkıntı VAR sisteminde değil, sorun uygulamadadır. VAR sistem olarak doğru, ama uygulama olarak Bursaspor açısından tam bir felakete dönüşmüş durumda. Türkiye’de ortaya çıkan sorunun VAR hakemleri ile orta hakemler arasındaki iletişim sorunu ve karar almada sorumluluktan kaçma olarak değerlendirmekteyiz. VAR sistemine karşı değiliz. Türk futbolu, Türk futbolunun geleceği açısından yaşanan mağduriyetleri en aza indirgeyerek sistemin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi en büyük temennimiz" değerlendirmesini yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:56
  1. Rize
  2. Malatya
  3. Konya
  4. Ankara
  5. AK Partil Bursa Milletvekili Mustafa Esgin
  6. VAR uygulaması

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