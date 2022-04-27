AK Partili vekilden tarımsal üretim açıklaması

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesi Ucarı mahallesinde muhtarlarla bir araya gelerek DSİ yatırımlarının ele alındığı toplantı gerçekleştirdi.

“Suyun her damlası kıymetli”

Toplantıda yaptığı konuşmasında toprak ve su konusunda herkesin hassas olması gerektiğinin önemini vurgulayan Milletvekili Şahin Tin; “Ekilmemiş tek karış toprak, sulanmayan arazi bırakmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Acıpayam bölgemizde sulama ile ilgili sorunları aşmak için gayret ediyoruz. Bir damla suyun ne kadar kıymetli olduğunu geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız kurak dönemlerde hep birlikte daha iyi anladık. Acıpayam havzamızı çok iyi tanıyor ve biliyoruz. Bölgede su ile ilgili alınacak olan tedbirleri ve yapılacak olanları devlet su işleri yetkililerimiz titizlikle planladılar. Şu ana kadar tamamlanan projelerimiz var, yapımı sürenler var ve ayrıca yeni ihale edilecek, yatırıma dönüştürülecek, milletimizin hizmetine sunulacak projelerimiz var” dedi.

“DSİ projelerini yakından takip ediyoruz”

DSİ tarafından Acıpayam‘da planlanan, süren, yatırım ve projelere dair bilgiler de paylaşan Milletvekili Şahin Tin; “Acıpayam ovasının ikinci kısım sulama işinin yapımı sürüyor. Şu anda tahliye kanalı imalatları, toplulaştırma çalışmaları ve boru kazı çalışmaları yapılıyor. Güneyköy Göleti’nin yapımı sürüyor. Acıpayam Barza ovası arazi toplulaştırma çalışmaları belli ölçüde tamamlandı, projenin 2022 yılı içinde bitmesi öngörülüyor. Yine Acıpayam Alcı, Gölcük sulamasının yenilenmesine dair projenin teknik çalışmaları bitmiş vaziyette, ihale hazırlıkları yapılıyor” diye konuştu.

“Kaynaklarımızı koruyoruz”

Göletler ve taşkın koruma işlerini de yakından takip ettiklerini, Acıpayam bölgesinde bu konuda da atılması gereken adımları attıklarını, girişimlerde bulunduklarını ifade eden Milletvekili Şahin Tin; “ Olukbaşı Göleti ve sulaması için planlama raporu hazırlanarak işe dair sözleşme 2021 yılında imzalanmış vaziyette, proje tamamlandığında bölgede 780 dekarlık alan sulanacak. Acıpayam Kapız Deresi taşkın koruma işini de yatırım programına aldırdık, 2022 yılı içinde ihalesinin yapılması planlanıyor. Dedebağ YAS sulaması işinin yapımına dair projeler hazırlandı” ifadelerini kullandı.

“Toprakların verimi artacak”

Acıpayam bölgemizde yapılan ve yapılacak olan yatırım ve eserlerle bölgedeki toprakların daha da verimli hale geleceğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Yıllardır hayal edilen birçok projeyi hayata geçiriyoruz, yeni yatırımları milletimizin hizmetine sunmak için gayretimiz sürüyor. Bu bağlamda yine Acıpayam ilçemizde ıslah kanalları sanat yapılarının da yapımını sağlıyoruz. Darıveren mahallemizde iki adet menfez tamamlandı. Alcı köprüsü, Gölcük köprüsü ve Kelekçi köprüsü ile ilgili temel zemin sondaj çalışmaları bitirildi. Ovayurt mahallemizde YAS sulaması ile ilgili beş adet kuyu açıldı. Kapalı sistem basınçlı sulama projeleri hazırlanarak yatırım programına dahil edildi.” dedi.