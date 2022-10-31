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Gündem AK Partili vekilden şok sözler! Yer yerinden oynayacak
Gündem

AK Partili vekilden şok sözler! Yer yerinden oynayacak

AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Polis Koleji ve Polis Akademisi’nde 15 Temmuz darbe girişimi döneminde öğrenim gören 2 bin 146 polis adayından 2 bin 120’sinin FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:18:00 - 2022-10-31 11:26:03
AK Partili vekilden şok sözler! Yer yerinden oynayacak

 

AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Polis Koleji ve Polis Akademisi’nde 15 Temmuz darbe girişimi döneminde öğrenim gören 2 bin 146 polis adayından 2 bin 120’sinin FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren teklifin Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki görüşmelerinde konuşan Çelik, Emniyetin amir ihtiyacını karşılamak için kurulan Polis Akademisi'nin FETÖ tarafından nasıl ele geçirdiğini rakamlarıyla anlattı.

Öğrencilerden 2 bin 120'sinin FETÖ'ye tam bağlı olduğunun ortaya çıktığını beliren Çelik, “Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ciddi bir tehdit ortaya çıkmıştı” dedi.

 

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