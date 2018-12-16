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AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu FETÖ'nün öldürdüğünü söyledi.

16 Aralık 2018 Pazar 18:18
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 2009’da yerel seçim çalışması yaparken helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun FETÖ tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Veli Toprak'ın haberine göre, Meclis KİT Komisyonu'nda DHMİ'nin (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) raporu görüşülürken CHP'li milletvekilleri, Yazıcıoğlu'nun ölümünde havalimanında ILS cihazının olmamasını gündeme getirdi. AK Parti'li Metin Gündoğdu söz alarak, Yazıcıoğlu'nun ölümü konusunda çarpıcı ifadeler kullandı:

"Olay aydınlatılmadı"

“Rahmetli Muhsin başkanla birlikte 30 yıl siyaset yaptık. Bugünleri görmüş olsaydı herhâlde çok daha mutlu olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımızın bu olayı gündeme getirmesi, burada konuşması güzel bir şey. Tabii, bu olayın akıbetiyle ilgili çok şey söylendi, çok söz söylendi, bir türlü konu aydınlatılıp ortaya, milletimizin önüne getirilmedi, sunulmadı.

"Beş kişilik heyetten biriydim"

"2009 yılındaki o olay olduğunda biz de o zaman genel merkezde görevliydik, bir heyet oluşturmuştuk. Beş kişilik heyetten biriydim. O gün telefon konuşmasına rağmen, telefonda bir saat konuşmasına rağmen, İsmail Güneş'in o konuşmasına rağmen, Bilgi Teknolojilerinin yerini tespit edip yer bilgisini vermemesi, birinci sıkıntı o."

"Arkasında FETÖ var"

"İkincisi, o gün istihbaratın başında Ramazan Akyürek denilen kişinin olması. Yani o gün orada hem Bilgi Teknolojilerinde hem de Emniyet istihbaratının başında Ramazan Akyürek var. Akyürek bugün içeride, cezaevinde. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde o günkü arkadaşların birçoğu da şu anda ya cezaevinde ya görevinden alınmış durumda. Yani bu işin arkasında, şu anki Türkiye’nin gündeminde olan FETÖ yapısının olduğunu ben yaklaşık bundan beş yıl önce dile getirmiş biriyim. Sivil havacılık kaza kırım ekibi gönderdi. Kaza kırım ekibi içerisinde bulunan 2 kişi mevcut FETÖ yapılanmasının içerisinden çıktı.”

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:18
  1. Muhsin Yazıcıoğlu
  2. BBP
  3. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu

YORUM YAZ

  • Efe akEfe ak27 dk önce
    Tabiki fetö yapmıştır çünkü Muhsin başkan nur cemaatinin liderin olma yolundaydı fetönun koltuğunu alacaktı ...Kafa buluyorsunuz bizimle kimin işine geliyorsa o yapmıştır
  • MilletMillet29 dk önce
    Amanda neler bilirmiş bu vekilimiz baba da demiş mi belki de de de demiştir . Vay be ne dolu vekilmiş . Uyanda balığa gidelim Aloooo orada mısınız sümsük bademler

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