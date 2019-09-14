AK Partili vekilden CHP’li Tunç Soyer’in dansına çarpıcı yorum! ‘Paçozluğu özetleyen sahne’ AK Parti İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi Markar Esayan, kayyım kararlarının ardından PKK’lı iltisaklı isimlerin yanında olan CHP’li Tunç Soyer'in 9 Eylül resepsiyonunda yaptığı dansı eleştirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan, sosyal medya hesabından CHP’li Tunç Soyer9 Eylül resepsiyonunda yaptığı dansı eleştirdi. İzmir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in 9 Eylül resepsiyonunda yaptığı dansı yorumlayan AK Parti İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi Markar Esayan, ‘200 yıllık acul batıcılaşma hikayemizin bütün paçozluğunu özetleyen bir sahne olmuş’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.