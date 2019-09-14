AK Partili vekilden CHP’li Tunç Soyer’in dansına çarpıcı yorum! ‘Paçozluğu özetleyen sahne’
AK Parti İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi Markar Esayan, kayyım kararlarının ardından PKK’lı iltisaklı isimlerin yanında olan CHP’li Tunç Soyer'in 9 Eylül resepsiyonunda yaptığı dansı eleştirdi.14 Eylül 2019 Cumartesi 12:52
AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan, sosyal medya hesabından CHP’li Tunç Soyer9 Eylül resepsiyonunda yaptığı dansı eleştirdi.
İzmir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in 9 Eylül resepsiyonunda yaptığı dansı yorumlayan AK Parti İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi Markar Esayan, ‘200 yıllık acul batıcılaşma hikayemizin bütün paçozluğunu özetleyen bir sahne olmuş’ ifadelerini kullandı.
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