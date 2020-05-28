AK Partili vekilden CHP'li başkana uyarı: Hukuka uygun değil

15 yıl belediye başkanlığı yapan AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik’in menfaatlerini koruyan ihtar niteliğinde bir açıklama yaptı. Yağcı, Bilecik Belediyesi’nin çarşı merkezinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şadırvan bölgesinde gerçekleşen altyapı çalışmalarının gereksiz olduğunu ifade eden Milletvekili Selim Yağcı, altyapı ihalesinin usulsüz yapıldığını iddia ederek yetkili makamları göreve davet etti.

Yandaş bir firmaya peşkeş çekildiğini öne süren Milletvekili Selim Yağcı, "10 yıl önce yapılan yeni alt yapıyı söküp kırıldığında tamir edilmeyen eski künt sistemine geçilmesi maalesef Bilecik’in parasını ve hemşehrilerimizin hakkını gereksiz heba etmektir. Ayrıca söz konusu bölgede biz o alt yapıyı yaptıktan sonra su baskını da hiç olmamıştır" dedi.

Milletvekili Yağcı'dan başkan Şahin'e okkalı cevap

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mücahid Erdal’ın "AK PARTİ, CHP’NİN Mİ TEPKİ KOYMASINI BEKLİYOR?" başlıklı köşe yazısının yayımlandığı gün AK Parti Mv. Selim Yağcı’dan açıklama geldi. Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin’in kentin altyapısına yönelik eleştirileri ve geçmiş dönemlerle ilgili olumsuz açıklamalarına okkalı bir cevapla karşılık verdi. Milletvekili Yağcı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Semih Şahin ve yönetimine ağır eleştirilerde bulunmakla beraber çok çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Yağcı’nın açıklamaları şu şekilde:

"Değerli Hemşehrilerim; Bilecik Belediyesi yönetimi seçilmelerinden bir yıl geçtikten sonra; milli, tarihsel ve manevi değerlerimizi tahrip eylemlerinden kafasını kaldırıp şehre bakmaya karar verdi herhalde ama; bu defa da hem baktığı yer, hem yaptığı iş, hem de usulü yanlış üzerinde iyi çalışılmamış sadece birilerine para kazandırmak için yapıldığı anlaşılan bir iş görüntüsü var.Öncelikle belediyecilikte alt yapı çok önemli ve yapılması gereken bir iş ama iyi bir şekilde yapılmazsa sorunu ortadan kaldırmaz geleceğin en büyük sorunu olur. Bilecik her geçen gün büyüyor, bu büyümenin gerektirdiği alt yapı yatırımları da yapılması gerekir. Ancak Bilecik Belediyesinin şu anda yaptığı gibi yapılmamalı tabiki.

"Bilecik'in parasını heba ediyorlar"

Öncelikle altyapı çalışmasına başladıkları yer Çarşı merkezinde şadırvanın olduğu bölge; Belediye başkanlığım dönemimde burada alt yapı çalışması yapılmış olup hem de 100 yıl ömrü olan koruge borular kullanılmış olup ezilen kırılan yerleri değiştirilmeye müsait bir malzeme olarak yapılmıştır. Sanki daha önce hiç yapılmamış gibi daha 10 yıl geçmiş yeni yapılan bir alt yapıyı söküp yerine artık tercih edilmeyen kırıldığında tamir edilmeyen eski künt sistemine geçilmesi maalesef Bilecik’in parasını ve hemşehrimizin hakkını gereksiz heba etmektir. Ayrıca söz konusu bölgede biz o alt yapıyı yaptıktan sonra su baskını da hiç olmamıştır.

"İhale hukuka uygun değildir"

Yine sayın Belediye başkanının bu alt yapı çalışmalarına ait ihale 3 defa iptal edilmesine rağmen usule aykırı bir şekilde fen işleri müdürünü ve İlgili başkan yardımcısını karşı çıktıkları için değiştirerek korona virüs olayını konuyla ilgili olmamasına rağmen acil işlerden gösterip kanuna karşı hile yoluyla ihale yasası 21/b maddesine sokarak pazarlık usulü her zaman ihaleleri verdikleri il dışından gelen bir şirkete verilmiştir. İhale işlemi usule ve hukuka uygun değildir. Korona virüs salgını yağmur hattı çalışmasını acil hale getirecek nitelikte bir sebep değildir. Bu konuya ilişkin ilgili makamları göreve davet ediyorum.

Birilerine peşkeş çekilmemelidir

Değerli hemşehrilerim; bizler demokrasiye inanan ve milletimizin verdiği kararı baş tacı yapan bir düşüncenin mensubuyuz. Ancak halkımızın oylarıyla seçilmiş olanlarda halkımızın menfaatlerini korumak zorundadır yoksa birilerine para kazandırmak için 3 ihaleyi iptal edip kanuna karşı hile yoluyla yapılmış olan yeni hattı sökerek birilerine peşkeş çekmemelidir.Ayrıca bu hattın suyunun Şeyh Edebali türbesinin bulunduğu bölgeye verileceğini duydum. Biliyorsunuz o bölgenin büyük kısmı dolgu toprak, ayrıca karşı mezarlık tarafında heyelan riski var, bunlara dikkat edilerek kontrollü ve güvenlikli vermek gerekir yoksa bölgede ileride telafisi imkansız hasarlara yol açabilir. Ama sayın başkanın diğer yaptığımız ve ceddimizi hatırlatan eserlerimize yaptığı yıpratma ve yok etme işlemleri gibi bu yöntemle yılda bir milyon üzerinde insanın ziyaret ettiği Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini yok etme düşüncesi varsa onu bilemem!

Ayrıca alt yapı çalışması şehir içinde başlamadan önce şehrin ana kanalizasyon hattı mezarlık bölgesinde patlamış ve adeta orada yatan geçmişimiz üzerine akar gibi akarken bölgeyi kirletirken orayı yapmayıp sorun olmayan noktadan başlanmasının takdirlerini de saygıdeğer hemşehrilerime bırakıyorum. Değerli hemşehrilerim; şehrimizin kaynakları sınırlı, bunun önceliklerinin iyi belirlenip daha etkili ve verimli kullanılması gerektiği kanaatindeyim. Bizim görevimiz 15 yıllık bir belediye başkanı ve bugün milletvekili olarak doğrular ve yanlışları hemşehrilerimize göstermektir. Takdir sizlerin, tedbir yöneticilerindir" ifadelerine yer verdi.

Bilecikhaber