AK Partili vekilden CHP sözcüsüne: İslam dininin yakasını bırakın artık!

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kur’an-ı Kerim ayetleri için “saçma” yakıştırması yaptı. Yücel’in skandal açıklamaları büyük infiale neden oldu. AK Parti cephesinden de açıklama geldi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan konuya dair şunları söyledi:

AK Parti’nin bir milletvekili olarak, Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için önemli gördüğümüz bir konuya değinmek istiyorum: Hazımsızlık.

Evet, hazımsızlık; sadece fiziksel bir rahatsızlık değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. CHP’nin maalesef her konudaki karşıt görüşlülüğünü anlıyorduk lakin bugün Kuran-ı Kerim’in ayetlerine muhalefet edeceğini beklemezdik.

Tüm müminlere hitap eden ancak CHP Parti Sözcüsünün “saçma” dediği Cuma hutbesindeki Allah’ın ayetine muhalefet etmek, eğer kendi düşüncesi ise çok saygısız ama parti görüşü ise çok vahim bir durumdur.

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Sizler dilediğiniz gibi yaşıyor, dilediğiniz gibi davranabiliyorsunuz. Ancak sizlere bir tavsiyem olacak; İslam dininin yakasını bırakın artık!

Toplumumuzda, farklı düşüncelere ve inançlara sahip insanların bir arada yaşaması gerektiğini kabul edin. Yüce Allah’ın indirdiği Kuranı Kerimin ayetlerine karşı rahatsızlığınızı görmek, anlayışsızlığınızı meşrulaştırmaktan öte bir yere gitmemektedir. İstediğiniz kadar Allah’ın dinine, kitabına muhalefet edin, sadece kendinizi aldatır ve milletimizi üzersiniz!

Toplumumuzda birbirimize karşı daha anlayışlı olma ve hoşgörü gösterme konusunda CHP’nin rahatsızlığını görmek doğrusu bizleri şaşırtmayan bir durumdur.

Hazımsızlık, farklılıkları kabullenememe ve hoşgörüsüzlüğü beraberinde getirir. Bizler, AK Parti’nin mensupları olarak, herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip olan herkesin, bu toplumun eşit ve onurlu bir bireyi olduğunu, CHP de kabul etmelidir.

Hz. Peygamber’in şu güzel sözünü hatırlatmak isterim: “Müminler birbirini sevmede, birbirine acıyıp merhamet etmede, birbirine hürmette bir binanın tuğlaları gibi olurlar.”

Bizler, AK Parti’nin mensupları olarak, bu tuğlaların her birinin, birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için olduğunu biliyoruz. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız ve hoşgörümüz, bu ülkenin temel değerleridir.