AK Partili vekilden asgari ücret için heyecanlandıran rakam! 'Cumhurbaşkanımız bunu diyebilir'

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaparak, “Benim tahminim 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8000 psikolojik sınırını geçerek 8050 diyebilir” dedi.

Özkaya, geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar muhabiri Gökten Ceylan’a taziye ziyaretinde bulundu.

"Cumhurbaşkanımız 8 bin 50 diyebilir"

Özkaya, gündemdeki sıcaklığını koruyan asgari ücret ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu. Gönlünden geçen rakamı söyleyen Özkaya, “Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir. 8 bini herkese soruyorum iyi rakam diyorlar. İş veren haricinde bu rakamdan herkes memnun. Esas mesele enflasyonu durdurmamız ve gıda artışlarını kontrol etmemiz. En temel meselemiz bu” diye konuştu.