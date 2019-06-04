AK Partili vekilden 23 Haziran açıklaması: Adaletsizlikler vuku bulmazsa...
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “31 Mart’ta yaşanan adaletsizlikler vuku bulmazsa sayın Binali Yıldırım bu seçimi açık ara göğüsleyecek. Biz de 23 Haziran seçimleri için Yıldırım’a destek olmak amacıyla İstanbul’da olacağız.” dedi.04 Haziran 2019 Salı 20:12
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
23 Haziran İstanbul seçimlerine dair yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, “Ben her ne kadar Kars Milletvekili olsam da dokuz kardeşimden altısı İstanbul’da yaşıyor. Dolayısıyla Anadolu’daki herkesin iki kolundan, iki elinden, iki ayağından birisi burada. Burasıyla ilgilenmemek mümkün değil. Üstelik büyük hizmetlere gebe, büyük beklentileri olan bir şehir. İnsanların eksiklerini 17 yıldır bu kadar çok karşılamamıza rağmen halen beklentilerin olduğu bir şehir.” ifadelerini kullandı.
‘Hep birlikte İstanbul’da olacağız’
31 Mart’ta sandıkta yapılan hileleri hatırlatan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:
“İnsanımızın oyunun tekrar tekrar heba edilmeyeceği, iradesinin sandığa yansıdığı, beklentileri karşılayacak bir seçim olmasını diliyoruz. Her şey olması gerektiği gibi adaletli şekilde yürürse Binali bey bu seçimi açık ara göğüsleyecek. Biz de yine bu seçimde hep beraber ona destek olmak için burada olacağız.”
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