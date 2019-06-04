AK Partili vekilden 23 Haziran açıklaması: Adaletsizlikler vuku bulmazsa...

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

23 Haziran İstanbul seçimlerine dair yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, “Ben her ne kadar Kars Milletvekili olsam da dokuz kardeşimden altısı İstanbul’da yaşıyor. Dolayısıyla Anadolu’daki herkesin iki kolundan, iki elinden, iki ayağından birisi burada. Burasıyla ilgilenmemek mümkün değil. Üstelik büyük hizmetlere gebe, büyük beklentileri olan bir şehir. İnsanların eksiklerini 17 yıldır bu kadar çok karşılamamıza rağmen halen beklentilerin olduğu bir şehir.” ifadelerini kullandı.

‘Hep birlikte İstanbul’da olacağız’

31 Mart’ta sandıkta yapılan hileleri hatırlatan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanımızın oyunun tekrar tekrar heba edilmeyeceği, iradesinin sandığa yansıdığı, beklentileri karşılayacak bir seçim olmasını diliyoruz. Her şey olması gerektiği gibi adaletli şekilde yürürse Binali bey bu seçimi açık ara göğüsleyecek. Biz de yine bu seçimde hep beraber ona destek olmak için burada olacağız.”