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Siyaset AK Partili vekil yoğun bakıma alındı
Siyaset

AK Partili vekil yoğun bakıma alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 14:53:00 - 2024-07-30 15:18:38
AK Partili vekil yoğun bakıma alındı

Kalp krizi geçiren AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi ile memleketine bu sabah dönen AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, kalp krizi geçirdi.

Avcı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Avcı'nın kalbinin besleyen ana damarlarından birinin tıkalı olması nedeniyle stent takıldı.

Vekil Avcı'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
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