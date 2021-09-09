AK Partili vekil Ali Özkaya’dan Kültür Bakanlığı’na Yılmaz Güney tepkisi: Yanlış!
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı Yılmaz Güney paylaşımına tepki gösterdi ve “yanlış!” yorumunda bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümüyle nedeniyle Twitter’dan bir paylaşım yaptı.
Bakanlık paylaşımına, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadelerini ekledi.
Bu paylaşımı alıntılayan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Yanlış” dedi.