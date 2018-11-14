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AK Partili vekil açıkladı! Tren hattı uzatılıyor

K Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, tren hattının 2019 yılında Kurtalan ilçesinden Siirt merkeze kadar gideceğini açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:03
AK Partili vekil açıkladı! Tren hattı uzatılıyor

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, demiryolu hattının Kurtalan ilçesinden Siirt’e uzatılması için 2019’da projenin tamamlanmasıyla ihale aşamasına geçileceğini dile getirdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 5. Bölge Müdürlüğü, son durak olan Kurtalan’da demiryolu hatlarının Siirt’te uzatılması için TCDD Genel MÜDÜRÜ İsa Apaydın ile görüştüklerini belirtti. Ören, “Demiryolu hattının Kurtalan ilçesinden Siirt il merkezine uzatılması ile ilgili son çalışmaları değerlendirdik, proje çalışmaları tamamlandığında demiryolu hattının ihalesi yapılacaktır. Hat uzunluğu 36 kilometre, tünel uzunlu 17 kilometredir. Projenin tamamlanmasıyla 2019 Mart’ında güzergah üzerindeki sondaj çalışmalarına başlanılacaktır. İstasyonlar Kurtalan, havalimanı, Siirt Üniversitesi ve kent merkezidir. Amacımız, demir yolu hatlarının en kısa zamanda Siirt’te uzatmaktır” dedi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:03
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