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Siyaset

AK Partili vekil açıkladı: Trabzon'da başarılı bir sınav verdik

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Koronavirüs salgınını birlik, beraberlik ve seferberlik ruhuyla atlatacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:06:00 -

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trabzon'da alınan tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Trabzon'da çok başarılı bir sınav verdik. Esasında Türkiye'de çok güzel ve büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz ama Trabzon'u da rakamsal bazda değerlendirdiğimizde çok başarılı bir süreci geride bıraktığımızı söyleyebilirim." dedi.

'Dayanışma ruhuyla başaracağız'

"Trabzon'da sonuçların iyi olmasının yanı sıra bundan sonraki süreçte bizi bekleyen tehlikeler ve riskleri sürekli masaya yatırıyoruz." diyen Cora, "Çay ve fındık sezonumuz başlıyor. Yayla mevsimi de geldi. Önümüzdeki süreci tüm teferruatlarıyla değerlendiriyoruz. Trabzon'da tüm yerel yönetimlerle birlikte seferber olmuş durumdayız. Bu sorunu birlik, beraberlik ve seferberlik ruhuyla aşacağız." ifadelerini kullandı.

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