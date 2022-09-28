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Siyaset AK Partili Usta’dan Alman siyasetçiye kapak
Siyaset

AK Partili Usta’dan Alman siyasetçiye kapak

Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine siyasetçiler sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 15:32:00 -
AK Partili Usta’dan Alman siyasetçiye kapak

 

YENİ AKİT  ANKARA

Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine sert tepkiler yükseldi.

Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Türkiye’nin sığınmacılara yönelik insani faaliyetlerini eleştirirken siyasi hırslarına Cumhurbaşkanımız Sayın RTErdogan ’ı dahil ederek hakaret ifadeler kullanan Alman siyasetçi, önce kendi ülkesinin sığınmacılara uyguladığı canice şiddetin, kaybolan çocukların hesabını versin” dedi.

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