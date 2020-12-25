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Aktüel AK Parti'li Uslu, Rusya'ya domates ihracatında kotanın 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı
Aktüel

AK Parti'li Uslu, Rusya'ya domates ihracatında kotanın 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:16:04 -
AK Parti'li Uslu, Rusya'ya domates ihracatında kotanın 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı

TBMM (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Rusya'ya domates ihracatında kotanın, hükümetin yoğun çalışmaları sonucu 250 bin tona yükseltildiğini belirtti.

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da bilinçli çiftçilerle doğal tarımsal üretim yapıldığını söyledi.

Zaman zaman farklı medya mecralarında Antalya'nın tarımsal ürünleri konusunda "hormonludur", "kalıntı, pestisit vardır" gibi yanlış bilgiler verildiğini dile getiren Uslu, yanlış haberlerin, çiftçinin alın terini heba ettiğini ve ülke tarımına zarar verdiğini vurguladı.

Artık 30 yıl önceki sistemin olmadığını, Tarım ve Orman Bakanlığının her aşamayı kontrol ettiğini anlatan Uslu, "Antalya seralarında döllenme akıllı arılarla yapılıyor, zararlılarla mücadele kimyasallarla değil faydalı böceklerle gerçekleştiriliyor." dedi.

Çiftçilerin, pandemi sürecinin kahramanları arasında yer aldığını ifade eden Uslu, "Zor günlerde aralıksız çalıştılar. Ülkemizi hatta dünyayı beslediler." diye konuştu.

Örtü altı sebze dış pazarlarının başında Rusya'nın geldiğine değinen Uslu, "Rusya domates ihracatımıza kotayla sınırlamalar getiriyor. Önce 150 bin tonla başladı sonra hükümetimizin girişimleriyle 200 bin tona yükseltildi. Bu kota da dolunca hükümetimizin yoğun bir çalışmalarıyla 250 bin tona yükseltildi. Bu güzel haberi bu hafta içinde aldık. Onay süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üreticinin her sorunuyla ilgilendiğini ve üretimi daha ileri noktalara taşımak için çaba sarf ettiğini anlattı.

Bu yıl Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen turist sayısında salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi düşüş yaşandığını aktaran Atay Uslu, "2018'de 13 milyon, 2019'da 15 milyondan fazla turist Antalya'ya gelmişti. Bu rakam bu yıl 4 milyon civarında. İnşallah salgın sonrası turizm hareketlerinin çok daha fazla olacağı öngörülüyor. Gelecek yıl için eski rakamları geçeceğimizi planlıyoruz, çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



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