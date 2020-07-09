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Aktüel

AK Parti'li Ünal'dan, Semiha Yıldırım'ı hedef alan yorumlara tepki:

"Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:55:29 -
AK Parti'li Ünal'dan, Semiha Yıldırım'ı hedef alan yorumlara tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı hedef alan yorumlara tepki gösteren Ünal, şunları kaydetti:

"Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

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