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Aktüel AK Parti'li Ünal'dan Akdeniz'de Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki:
Aktüel

AK Parti'li Ünal'dan Akdeniz'de Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki:

"Bu hadsiz müdahaleye karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:19:26 -
AK Parti'li Ünal'dan Akdeniz'de Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'den Libya'ya giden geminin hukuk dışı aranmasını "deniz haydutluğu" olarak niteleyerek, "Bu hadsiz müdahaleye karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." ifadesini kullandı.

Ünal, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan geminin Doğu Akdeniz'de durdurularak uluslararası hukuka aykırı şekilde aranmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisine yapılan müdahalenin asla kabul edilemeyeceği belirten Mahir Ünal, "Bu girişim Türkiye'ye karşı yapılan bir deniz haydutluğudur. Uluslararası hukuka tamamen aykırı olan bu hadsiz müdahaleye karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." değerlenmesinde bulundu.

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