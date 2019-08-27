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AK Parti’li Ünal, üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 18:16
AK Parti’li Ünal, üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Ünal, ’’Biz o kadar imkansızlıkla okuduk ama hamdolsun bu milletin evlatları iktidara geldi ve bu milletin çocuklarını kucaklayıp, geleceğe taşımak için gece gündüz çalıştılar’’ dedi.


Onikişubat Belediyesinin Bilgi ve Kültür Evleri ile Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde açtığı üniversiteye hazırlık kurslarıyla üniversite kazanan gençlerle buluşma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve partiler katıldı.


Gençlere öğüt vererek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ’’Burada, sizler gibi Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği ve sizlerin de alacağı eğitimle inşallah şehrimize hizmet edeceğiniz günleri, buraya baktığınızda görebilirsiniz. Çünkü biz de sizler gibi yıllar önce lise ve üniversite eğitimlerimizde şehrimize ve ülkemize dair hayaller kuruyorduk. Bugün Allah bizlere şehrimize hizmet etmeyi nasip etti. İnşallah sizlere de şehrinize hizmet etmeyi nasip eder. Sevgili gençler, 2 şey çok önemli. Biri kim olduğumuz, diğeri de ne ile sorumlu olduğumuz. Eğer kim olduğumuzu unutursak hayatın bir anlamı kalmıyor. Tıpkı hafızanızı kaybetmiş gibi. Yani annenizi, ailenizi, isminizi unutursanız sizin bir anlamınız kalır mı? Yani bir hafıza kaybı yaşasanız, bütün anılarınızı, hatıralarınızı unutsanız ne kadar kötü bir şey olur değil mi? O yüzden insanın kim olduğu çok önemlidir. Nereye ait olduğu, tarihi, nereden geldiği ve nereye gittiği çok önemlidir. O yüzden ’biz kimiz?’ sorusunun cevabını çok iyi bilmemiz gerekiyor gençler. Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği bir şey vardır; ’Biz tarihin içinden akıp gelen bir nehir gibi, sizlerle beraber geleceğe akıyoruz.’ Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim görevimiz de sizlerin geleceğe akışını sağlamak. O yüzden siz nereden akıp geldiğinizi unutmamalısınız. Ancak o zaman mensup olduğunuz ailenize, şehre, millete, ülkeye, vatana, bayrağa karşı borcunuzu ödersiniz. Biz bir yere aitiz. Bir aileye, şehre, millete, ülkeye aitiz. Bunları asla unutmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Kendi öğrenciliği döneminde gördüğü eğitimi anlatan Ünal, ’’Sınıflarımızda tebeşir bittiğinde öğretmen, ’çocuklar para toplayın, tebeşir alacağız’ derdi. Okullarımızda kalorifer falan yoktu. Öğretmen derdi ki, ’yarın gelirken herkes birer odun getirsin.’ Öğrenciler, anne babalarınız bilir bunları. Ellerimizde birer odunla okula gideriz, o gün öğrencilerin getirdiği odun yakılır ve sınıflar ısıtılırdı. Akıllı tahta, tablet, internet, çocukların masasında kitaplarını bulması, servis, burs yoktu. Biz o kadar imkansızlıkla okuduk ama hamdolsun bu milletin evlatları iktidara geldi ve bu milletin çocuklarını kucaklayıp, geleceğe taşımak için gece gündüz çalıştılar’’ diye konuştu.


Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, ’’Belediyemizin insanlığa, eğitime dayalı en önemli projelerinden biri olan üniversite hazırlık kurslarımızın final bölümündeyiz. Geçen yıl aynı programı yine düzenlemiştik. Geçen yıl başarı oranımız yüzde 71’di. Bu yıl başarı oranımız ise yüzde 83 maşallah. Bu gurur tablosunda ilk 20 bine giren öğrencimiz 60 tane. Bu demektir ki; eğer isterlerse bunların hepsi tıp fakültesine gidebilecekti. Toplamda da gerçekten ciddi bir başarı var. Bugün de bu güzel tabloyu gördüğümüz için bizim de çok mutlu olduğumuz bir gün’’ dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:16
  1. kitap
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