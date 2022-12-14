AK Partili Türkyılmaz'dan "cinsel istismar" mesajı! "Şimdi CHP'yi kapatalım mı?"
AK Parti İBB Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiği iftirasına ilişkin CHP'lilere tokat gibi sözlerle yüklendi.
Yeniakit.com.tr
Sol gruplarla birlikte muhalefet partisi milletvekilleri ve muhalif medya, günlerdir H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirildiği iftirası üzerinden tarikat ve cemaat düşmanlığı yürütüyor.
Türkyılmaz'dan CHP'ye tokat gibi sözler!
Ak Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, iftira üzerinden yapılan, "tarikat ve cemaatler kapatılsın" sloganlarına tokat gibi bir cevap verdi.
CHP içindeki sıralı taciz ve tecavüzleri hatırlatan Murat Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:
CHP’nin 18 ilde 63 tane cinsel istismar ve taciz vakası var. Şimdi CHP kapatılsın mı?