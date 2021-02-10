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Siyaset AK Partili Turan'dan CHP'ye teklif: Sizi Ay'a götürelim en büyük heykeli açın!
Siyaset

AK Partili Turan'dan CHP'ye teklif: Sizi Ay'a götürelim en büyük heykeli açın!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Uzay Programı tartışması esnasında kendisine laf atan CHP'li vekile, "Teklif ediyorum sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 18:41:00 -
AK Partili Turan'dan CHP'ye teklif: Sizi Ay'a götürelim en büyük heykeli açın!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda, Milli Uzay Programı'na ilişkin değerlendirmesi sırasında kendisine laf atan CHP'li milletvekillerine "Biz Uzay Programı'nı hayata geçirelim. Teklif ediyorum sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın." diye seslendi.

"Sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'nın, Türkiye'yi bir çok alanda daha bir noktaya ve uzay yarışında ülkeyi çok güçlü hale getireceğine yönelik inancını dile getirdi. Program'ın hedeflerini sıralayan ve çok özel bir proje olduğunu belirten Turan, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turan, konuşması sırasında kendisine laf atan CHP'li milletvekillerinin "Uzaya gidip ne yapacağız?" dediklerini aktaran Turan, CHP'li milletvekillerine yönelik şunları söyledi:

"Muhalefet ile ülkeye düşmanlık, ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Çin'e ihracat trenimiz yola çıkar, tüm millet sevinir, malum arkadaşlar dalga geçer, sevinemezler. Milli İHA'mızı, SİHA'mızı yaparız, tüm millet heyecanlanır, mutlu olur, malum arkadaşlar sevinemezler, maalesef üzüntü ifade ederler. Doğal gaz buluruz, Türkiye kategorik olarak ekonomide farklı bir yere geçecek diye seviniriz ancak arkadaşlarımız sevinemezler. Siz dalga geçin, tiye alın, sevinmeyin ama biz iddialıyız, heyecanlıyız, kaybettiğimiz 21. yüzyılı mutlaka geri almasını bileceğiz. Biz Uzay Programı'nı hayata geçirelim. Teklif ediyorum sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın. Bizler bu vizyonla, heyecanla, 83 milyonu motive ederken, siz de küçük dünyanızda muhalefet yaptığınızı zannederken aslında ülkenin heyecanını zayıflattığınızı, büyümesine yan baktığınızı, bu toplumda da bunun karşılığının olmadığını inşallah görürsünüz."

 

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