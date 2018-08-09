AK Partili Turan'dan bomba dolar açıklaması: Bu oyunlar da bozulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Ayvacık Genişletilmiş İlçe Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dolardaki yükselişe değindi.

Türkiye'de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Turan, "Bize askeri darbelerle ayar veremeyenler, ekonomik meselelere el attı ama göreceksiniz bu da yoluna girecek." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilen, dış politikasını düzenleyen bir ülke olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Önceden ne derlerse bu ülke yapmak zorundaydı. Şimdi öyle değil. Artık ihracatta, NATO'da 'Türkiye ne der?' diye bakıyorlar. Biz IMF yıllarını biliyoruz. Önceden 'Öğretmen limon satıyor.' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber? 'Dolar üç kuruş aratacak, Türkiye batacak' diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz, bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlar da bozulacak."

"CHP, HDP'YE OMUZ VERDİ"

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplandığını hatırlatan Turan, "Biz 100 günde 400 projeyi hayata geçirmeyi hedeflerken, muhalefet 100 günde imza sayamıyor. Bunların ülke yönetmek gibi bir hedefi, arzusu yok. Tek dertleri, koltuk elden gitmesin." ifadesini kullandı.

Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Muharrem İnce'ye oy verseydi bugün ne olurdu? Kim kime oy vermişse baş tacı ama Muharrem İnce kazansaydı Bakanlar Kurulunu Kılıçdaroğlu mu, İnce mi atayacaktı? Kendi kongresini yapamayan bir parti Türkiye'ye ne katabilir? Kongre yapamayan partinin kime faydası var? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi başkan olsun diye aday yapmadı. Kendisinden kurtulmak istedi. İnce, şu an vekil bile değil. Bu ülke, bu kadar küçük mü? Kendi koltuk kavgasını Cumhurbaşkanlığına alet ettiler. Madem Muharrem İnce iyi bir aday neden partiye genel başkan yapmıyorsun? Madem kötüydü niye Cumhurbaşkanı yapmaya çalıştınız?"

Artık CHP'yi CHP yapan değerlerin kalmadığını dile getiren Turan, "Her kampanyaya Anıtkabir'den başlarlardı, bu kampanyaya Edirne'den başladılar. HDP, doğuda oy kaybetti ama batıda oy artırdı. Çünkü CHP, HDP'ye omuz verdi. Afrin'e girdik, 'Ne işiniz var?' dediler. Atatürk olsa Mehmetçik'in başında olurdu." değerlendirmesinde bulundu.