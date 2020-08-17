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Aktüel

AK Parti'li Turan'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki:

"Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar. Adi senaryoların artık bu topraklarda bir karşılığı yok. Sayın Erdoğan liderliğindeki dizayn edilemeyen, milli iradenin hakim olduğu Türkiye'ye alışacaklar"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:26:46 -
AK Parti'li Turan'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar. Adi senaryoların artık bu topraklarda bir karşılığı yok. Sayın Erdoğan liderliğindeki dizayn edilemeyen, milli iradenin hakim olduğu Türkiye'ye alışacaklar." dedi.

Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Naim Makas ve partisinin il yöneticileriyle kentteki bir sosyal tesiste toplantı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, teşkilat, saha ve üye çalışmaları ile kongre hazırlık sürecinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Turan, sahadaki en büyük güçlerinin teşkilatları olduğunu söyledi.

Teşkilatlarının, ellerini her alanda güçlendirdiğini belirten Turan, "Teşkilatımız güçlü olduğu için sorunları aşıyoruz. Önümüzde 3 yıl seçim olmaması, genelde ve yereldeki uyumla sağlanan istikrar, Çanakkale'miz ve ülkemiz için önemli bir hizmet döneminin kapısını açmıştır. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz teşkilatlarımızın yenilenmesi, il ve ilçe yönetimlerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız arasındaki güçlü koordinasyonla Çanakkale'mizi her alanda daha da büyütmek için gayret edeceğiz." dedi.

Turan, toplantının ardından basın mensuplarının, Joe Biden'ın açıklamalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bu tür açıklamaların her dönem yapıldığını, Biden'ın da beyanatlarıyla çok net sonuçlar ortaya koyduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Joe Biden'ın küstah konuşmasıyla ilgili açıklamamızı yaptık. Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar. Adi senaryoların artık bu topraklarda bir karşılığı yok. Sayın Erdoğan liderliğindeki dizayn edilemeyen, milli iradenin hakim olduğu Türkiye'ye alışacaklar. Ancak ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Biden'ın söz konusu muhalefetle iş birliği önerisine tepki göstermek yerine Sayın Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı ve İletişim Başkanımızı hedef alması kendisi adına tam bir acizlik. 'Atatürk'ün partisiyiz' diye ortada gezen Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışan; skandal açıklamaların sahibi Joe Biden'e tepki göstermesi, 'Biz sizin piyonunuz değiliz' demesiydi. Açıklamasında Joe Biden'ın adını anmayan Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayında 'İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' demişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımız' dedikleri ifşa olmaya başladı. Aslında CHP Genel Başkanının kasetle değişmesi, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, Gezi Parkı olayları gibi süreçlerin hepsi bize nasıl bir tezgah olduğunu da gösteriyor. Görüyoruz ki kimler kimlerle beraber."




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