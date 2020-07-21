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Gündem

AK Parti’li Tevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na ayar

Sürekli israftan bahsederek hükümeti hedef alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişi başı 3 asgari ücret ödenen ‘israf’ yemeği tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:12:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına İBB kasasından verdiği yemeğe sert tepki gösterdi.

Göksu, "Bu yemeğin İBB kasasından karşılanmasını etik bulmuyorum, kişi başı 6 bin 395 TL ödenmiş yani 3 asgari ücret ediyor, nasıl bir yemektir bu" ifadelerini kullandı.

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